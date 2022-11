Maler Max Grimm und sein Bild von Magdeburg

Magdeburg - In der Grafikwerkstatt Grimm an der Jean-Burger-Straße gab es am Abend noch alle Hände voll zu tun. Pünktlich zur Jahresausstellung in der Galerie Grimm hat Max Grimm ein neues Magdeburg-Motiv fertiggestellt. Im Siebdruckverfahren wurde es vervielfältigt und wurde etliche Male eingespannt und wieder herausgenommen, bis das Ergebnis zufriedenstellend war.