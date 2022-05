Kein Aprés Ski, kein Ballermann, kein Oktoberfest – seit dem Frühjahr 2019 liegen Partyfans auf dem Trockenen. „Damit ist jetzt Schluss“, verspricht Florian Seide, Veranstalter und Spezialist auf dem Gebiet Mega-Partys. „Auf der legendären Mallorca-Party 2022 wird alles nachgeholt.“ Startschuss für den Partysommer in Magdeburg fällt beim Magdeburger Stadtfest auf der Bühne Ernst-Reuter-Allee, Ecke Hartstraße. Vom 3. bis 5. Mai geht auf der Mallorca-Party open air die Post ab. Nachmittags gibt´s Schlagermusik zu Kaffee, Sekt und Weißweinschorle. Abends jagt ein Party-Hit den anderen zu Sangria, Cocktails, Longdrinks und Bier.

Auf der Mallorca-Party in Magdeburg definiert man 3G so: Drei Tage wird gefeiert, getrunken und getanzt! Mit dabei ist Mallorca-Sternchen Marie Käfer. Im Gepäck ihre neue Single. Auch am Start die grandiosen Doubles von Andreas Gabalier und Mickie Krause. Direkt vom Megapark nach Magdeburg fliegt Ballerman-Chartstürmerin Minnie Rock ein. Sie performt ihre Hits „Baby, mein Herz brennt“, „Unterhopft“ und „Meine Medizin“. Kult DJ „Wolf“ perfektioniert das Aufgebot der Mallorca-Party 2022.

Mickie Krause Double macht Stimmung auf der Malloca-Party. Die steigt vom

3. bis 5. Mai 2022 auf dem Stadtfest in Magdeburg. Foto: Floh Event & Service

Veranstalter Florian Seidel: „Wir freuen uns riesig, endlich wieder Partys veranstalten zu können und mit den Magdeburgern und allen Gästen von auswärts zu feiern. Wir haben tolle Künstler auf unserer Bühne und mit „Wolf“ einen Kult DJ, der richtig Stimmung macht. Vor der Bühne haben wir eine Tanzfläche, Sitzgelegenheiten und coole Deko, die unsere Gäste in Mallorca-Stimmung versetzt. Wer dann noch einen drauf setzten will, bestellt Sangria im Eimer. Feiern, wie am Ballermann auf Mallorca, das können wir auch in Magdeburg.“

Minnie Rock, die Chartstürmerin vom Ballermann kommt zur

Mallorca-Party nach Magdeburg. Foto: Floh Event & Service

Line-Up Mallorca-Party 2022 in Magdeburg

Freitag, 3.5.2022 - Mallorca-Opening

14 Uhr - Schlager-Hits im Schlager-Garten

19 Uhr - Mallorca-Party Andreas Gabalier Deutschlands Nr. 1 Double Leon Brandl

Marie Käfer mit neuer Single

Kult DJ „Wolf“



Samstag, 4.5.2022 – Mega-Arenal-Party

14 Uhr Schlager-Hits im Schlager-Garten

19 Uhr Mallorca-Party mit Minie Rock – Ballermann-Charts

Marie Käfer

Kult DJ „Wolf“



Sonntag, 5.5.2022 – Mallorca-Final-Party



14 Uhr Schlager-Hits im Schlager-Garten

19 Uhr Mallorca-Party mit Mickey Krause Double

Kult DJ „Wolf“