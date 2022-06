Manfred Herbst feiert in Magdeburg Premiere mit „So wird's nie wieder“

Ausgebremst war während der Corona-Pandemie Musiker Manfred Herbst – zumindest, was das Bühnenleben anbelangt. Im stillen Kämmerlein hat er trotzdem fleißig gearbeitet und 15 neue Programme zusammengestellt. Sein neuestes Programm feiert am 10. September 2021 Premiere.

Magdeburg - Ob schön oder schlecht, das lässt der Magdeburger Musiker Manfred Herbst offen. Aber eines ist mal klar: So wie jetzt, wird’s nie wieder. Und genau das ist der Titel seines neuesten Programms. Es feiert am 10. September Premiere. Eine Revue der Erinnerungen hat der Dirigent zusammengestellt und freut sich auf die erste Vorstellung in der Kaffeetasse an der Immermannstraße seit über einem Jahr. Wenn’s so nicht wieder wird, kann Manfred Herbst damit sicher gut leben. Denn die Bühne und die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen hat der Musiker im Unruhestand natürlich vermisst. „Wenn man wie ich lange auf der Bühne gestanden hat, kann man das nicht einfach ablegen“, sagt er.