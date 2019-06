Bei einem Unfall in Mageburg wurde ein Mofa-Fahrer schwer verletzt. Symbolfoto: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Ein Mofa und ein Auto sind in Magdeburg am Askanischen Platz zusammengestoßen. Dabei wurde der Mofa-Fahrer schwer am Kopf verletzt.

Magdeburg (vs) l Der Fahrer eines Mofas wurde am 26. Juni 2019 gegen 9.45 Uhr auf der Magdeburger Sandtorstraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei dazu meldete, war der 68-jährige Mofa-Fahrer auf der Jerusalembrücke unterweg und bog nach rechts auf die Sandtorstraße ab. Hinter ihm fuhr ein 47-jähriger Magdeburger mit seinem Pkw Saab. Ungefähr 100 Meter hinter dem Tunnel am Askanischen Platz wechselte der Saab-Fahrer auf die linke der beiden Fahrspuren. Als sich der Mofa-Fahrer auf der Höhe des Außenspiegels des Saabs befand, zog er ebenfalls nach links herüber. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, und der Mofa-Fahrer stürzte. Bei dem Sturz löste sich dessen Schutzhelm und der Mofa-Fahrer wurde am Kopf verletzt. Ein Rettungswagen und auch ein Rettungshubschrauber kamen zur Erstversorgung am Unfallort zum Einsatz. Anschließend wurde der 68-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

