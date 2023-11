Der neue Medienpunkt der Volksstimme in Magdeburg an der Goldschmiedebrücke empfing mit einem bunten Programm seine ersten Besucher

Magdeburg - Jeden Morgen geht ihr erster Gang das Treppenhaus zwei Stockwerke zu ihrem Briefkasten herunter, wo die Zeitung auf sie wartet. Kristina Fricke ist 2019 aus der Region Leipzig nach Magdeburg gezogen und seitdem treue Volksstimme-Leserin. „Für mich ist es einfach wichtig zu wissen, was ist meiner Region los ist“, sagt sie.

Zwar wohnt sie erst seit ein paar Jahren in der Landeshauptstadt, „ich bin aber mittlerweile angekommen“, wie sie mit einem Lächeln erzählt. Neben Informationen zu regionalen, kulturellen Angeboten sei es vor allen Dingen das Leser-Foto auf der Leserseite, auf die sie sich jeden Tag sehr freue. „Und ich rätsel jeden Tag ganz fleißig“, fügt sie hinzu.

Neuer Medienpunkt der Volksstimme in Magdeburg zieht viele Besucher

Am 24. November 2023 sei sie nun zum neu eröffneten Mediapunkt an der Goldschmiedebrücke, gleich neben dem alten Servicecenter der Volksstimme gekommen, um sich einmal die Angebote anzusehen. Sie sei eh für einen Bummel in der Innenstadt unterwegs gewesen und bei der Lage vom Medienpunkt würde sich ein Zwischenstopp anbieten.

Der neue Anlaufpunkt ersetzt das Volksstimme Service Center, das nur eine Tür weiter gelegen hat. Hier können Kunden und Interessierte zukünftig die Produkte und Dienstleistungen der Volksstimme und der Mediengruppe Magdeburg nutzen.

Neben Informationen rund um die gedruckten und digitalen Ausgaben ist auch der Ticketkauf für Veranstaltungen, die Dienstleistungen der Biberpost, die Annahme von Familien- und Traueranzeigen oder die Abgabe und Abholung von Briefen und Paketen der Biberpost möglich.

Tickets kaufen und Reisen buchen

Seit dem 24. November 2023 hat der Medienpunkt offiziell für Kunden geöffnet. „Die Resonanz ist wirklich riesig“, fasst Medienpunkt-Leiterin Manuela Wahrendorf bereits am Vormittag zusammen. Zahlreiche Besucher trudelten mit ganz unterschiedlichen Anliegen in die neuen Räume.

Verschiedene Anliegen Besonders gefragt seien gerade kurz vor Weihnachten die Stände für den Ticketverkauf und der Reisebereich. Aber auch für sämtliche Anliegen zum Abonnement standen Mitarbeiter für eine Beratung bereit.

Ein Angebot, was unter anderem Monica Kühn genutzt hat. Sie liest als Abonnentin bereits seit über 30 Jahren die Volksstimme – doch weil sie bald in den Urlaub fährt, möchte sie ihr Abo für ein paar Wochen pausieren. Ein Service, der unter anderem im Medienpunkt angeboten wird.

Digitale Angebote rücken in den Vordergrund

Nach einer ersten Rückmeldung sei es insbesondere der persönliche Kontakt, den die Kunden vor Ort so schätzen wüssten. Deshalb sei man im Medienpunkt auch darum bemüht, einen „Wohnzimmercharakter“ zu erschaffen, „an dem sich unsere Kunden wohlfühlen“, erzählt Wahrendorf.

So wolle man zwar am neuen Standort die digitalen Angebote mehr in den Vordergrund rücken, sollen aber nicht überhand nehmen. Auch an den Tablets, die ausgestellt wurden, tummelten sich einige interessierte Besucher.

„Die Verlagsbranche steckt in einem digitalen Wandel“, erklärt Wahrendorf. „Das wollen wir im neuen Medienpunkt auch durch verschiedene Screens sichtbar machen.“