Kaum ist Ostdeutschlands größte Mallorca-Party vorbei, stehen auch schon die Vorbereitungen für die Ausgabe im nächsten Jahr an. Wer 2025 alles im Elbauenpark auftritt.

Magdeburg. Knapp 14.000 Mallorca-Fans feierten am 17. August im Elbauenpark. Kaum ist das Mallorca-Spektakel beendet, schon können sich die Fans auf die nächste Ausgabe freuen. In 353 Tagen geht die Party im Elbauenpark weiter. Das nächste Mega-Malle-Festival soll wieder „ein riesiges Spektakel“ werden, kündigte Veranstalter Florian Seidel auf Volksstimme Nachfrage an.