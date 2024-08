Nach einer erfolgreichen ersten Ausgabe im vergangenen Jahr geht Ostdeutschlands größte Mallorca-Party in die zweite Runde. Was Besucher alles wissen müssen.

Mega-Malle in Magdeburg: Alle Infos zu Anreise, Tickets und Line Up

Magdeburg. „Malle ist nur einmal im Jahr“, heißt es in dem bekannten Lied von Peter Wackel. Doch als dieser damals seinen Hit komponierte, rechnete er nicht mit Florian Seidel. Der Magdeburger Veranstalter ist leidenschaftlicher Ballermann-Fan. Da er die großen Stars des Ballermanns in seine Heimat bringen wollte, erschuf er mit seiner Firma Elbecon Event & Concert GmbH das Mega-Malle-Festival.

Im vergangenen Jahr feierte Mega-Malle seine Premiere – und das mit Erfolg. Knapp 10.000 Ballermann-Fans strömten aus allen Ecken Deutschlands nach Magdeburg. Ein Jahr später geht Mega-Malle nun in die zweite Runde.

Wann und wo findet das Mega-Malle-Festival statt?

Mega-Malle findet in diesem Jahr am Samstag, den 17. August, im Elbauenpark in Magdeburg statt. Zwischen 10.30 Uhr und 22 Uhr treten dann etliche namhafte Ballerman-Acts auf. Die Bühne soll sich, laut dem Veranstalter, in diesem Jahr links von der Seebühne am "großen Anger" befinden.

Wer tritt dieses Jahr bei Mega-Malle auf?

In diesem Jahr treten über 20 verschiedene Ballermann Stars und Sternchen bei Mega-Malle auf. Mit dabei sind einige der beliebtesten Interpreten der Mallorca-Szene. Alle auftretenden Sängerinnen und Sänger auf einen Blick:

Mickie Krause

Julian Sommer

Ikke Hüftgold

Lorenz Büffel

Olaf der Flipper

Oli P.

Lucas Cordalis

Isi Glück

Der Bierkapitän

Carolina

Frenzy

Micha von der Rampe

Malin Brown

Kreisligalegende

Marie Käfer

Willi Wedel

Kings of Günter

Chris Mega

DJ Aaron

Caro Winter

Marko P.

Luxusproblem

Besucher können sich jedoch auch auf die ein oder andere Überraschung freuen. So werde es unter anderem Auftritte von Lukas Ballert, Moses C. und Basic Gina geben. Auch André Engelhardt, Namensgeber des Ballermanns, werde bei der diesjährigen Ausgabe dabei sein. Weitere Prominente Gäste wollte Florian Seidel jedoch noch nicht verraten.

Wer eröffnet das Mega-Malle-Festival in diesem Jahr?

Um der Menge direkt nach dem Einlass einzuheizen soll in diesem Jahr Willi Wedel das Festival eröffnen, dies teilte Florian Seidel auf Volksstimme-Nachfrage mit. Für den Sänger, der durch seine legendären Auftritte im Bierkönig und der Hamburger Reeperbahn bekannt wurde, ist es das Mega-Malle Debüt.

Anschließend soll um 11.00 Uhr der erste große Knaller auftreten: Ballermann-Schwergewicht Julian Sommer ist auch in diesem Jahr wieder beim Mega-Malle-Festival dabei und wird das Festival offiziell eröffnen. Den Vormittag komplettieren dann Oli P., Bierkapitän, Malin Brown, Carolina, Marko P. und Mickie Krause.

Lesen Sie auch: Warum Magdeburg auf Mallorca für seine "Mega-Malle-Party" wirbt

Am Nachmittag sollen dann Olaf der Flipper, Marie Käfer, Luxusproblem, Lorenz Büffel, Frenzy, Kings of Günter, Kreisligalegende folgen.

Caro Winter, Lucas Cordalis, Micha von der Rampe und Ikke Hüftgold lassen es dann am Abend krachen. Den finalen Auftritt werde in diesem Jahr von Isi Glück kommen. Zum Abschluss soll es auch in diesem Jahr wieder ein Höhenfeuerwerk geben.

Wo bekomme ich Tickets für Mega-Malle?

Am Samstag, den 17. August, findet nun die zweite Ausgabe von Mega-Malle im Elbauenpark statt. Nach einem regelrechten Ticketansturm in den letzten Tagen war das Festival zwischenzeitlich sogar ausverkauft.

„Da der Andrang so hoch ist, haben wir uns mit dem Elbauenpark und der Stadt Magdeburg zusammengesetzt und konnten so unser Ticketkontingent noch einmal erweitern“, teilte Florian Seidel, Geschäftsführer der Elbecon Event & Concert GmbH auf Volksstimme-Anfrage mit. Für bisher Unentschlossene soll es dadurch auch die Möglichkeit geben, Tickets direkt vor Ort an einer Tageskasse zu ergattern, so Seidel.

Nach Kritik im letzten Jahr: Was ändert sich bei Mega-Malle?

Obwohl die Resonanz der Besucher im vergangenen Jahr größtenteils positiv ausfiel, gab es auch Kritik. Zu lange Wartezeiten an den Getränkeständen und das Token-Bezahlsystem stießen einigen Besuchern übel auf.

„Natürlich haben wir an diesen Stellen noch einmal nachgebessert“, erklärt Florian Seidel. Das gesamte Gastronomie-Angebot sei überarbeitet wurden und nun weitaus umfangreicher. Das Token-System soll jedoch beibehalten werden. Dieses Mal werde es jedoch mehr Verkaufsstellen geben, um den Andrang besser zu verteilen.

Abseits von der Kritik habe man das Festival jedoch auch selbst weiterentwickeln wollen. So können sich die Besucher unter anderem über eine neue Bühne und ein neues Fahrgeschäft freuen, teilte Florian Seidel mit.

Wo kann ich beim Mega-Malle-Festival parken?

Die Anreise zum Elbauenpark erfolgt an folgender Adresse: Elbauenpark, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg.

Südlich vom Elbauenpark, in der Tessenowstraße, befinden sich gebührenpflichtige Parkplätze:

Parkplatz 1 mit 345 PKW-Parkflächen

Parkplatz 2 mit 452 PKW-Parkflächen

Parkplatz 3 mit 116 Bus-Parkplätzen oder 500 PKW-Parkflächen und 6 Parkplätzen für Behinderte

Parkplatz 4 mit 314 Parkflächen und 11 Parkplätzen für Behinderte

Bei Großveranstaltungen wie Mega-Malle richtet der Elbauenpark außerdem zusätzliche Parkmöglichkeiten an folgenden Standorten ein:

Hochschule Magdeburg-Stendal (Herrenkrugstraße und Breitscheidstraße)

GETEC-Arena (Berliner Chaussee)

MDCC-Arena (Friedrich-Ebert-Straße)

Lange Lake (Fußweg über Herrenkrugbrücke und Herrenkrugstraße)

Bus, Bahn oder Tram - Wie komme ich zum Mega-Malle-Festival?

Wenn man mit dem Zug nach Magdeburg anreist, kommt man vom Magdeburger Hauptbahnhof ganz bequem zum Elbauenpark. Dazu kann man die Straßenbahnlinie 10 (vom Stadtzentrum in Richtung: Messegelände) oder die Straßenbahnlinie 6 (vom Stadtzentrum in Richtung: Herrenkrug) nehmen. Alternativ hält auch die Buslinie 51 (Stadtzentrum in Richtung: Biederitz) am Elbauenpark. Im Nachtverkehr kann außerdem die Linie N1 genutzt werden.