Mehr Betriebe in Magdeburg ab- als angemeldet

Eine Vielfalt von Unternehmen bestimmt das Bild der deutschen Wirtschaft - hier ein Bild aus der Verpackung von Tee in Gera. In vielen Städten und Landkreisen gibt es aber mehr Gewerbeab- als -anmeldungen - so auch in Magdeburg.

Magdeburg - In Magdeburg gab es im Jahr 2020 im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte Sachsen-Anhalts die meisten Gewerbeabmeldungen, aber auch die meisten Gewerbeanmeldungen. Das geht aus den Zahlen des Statistischen Landesamts hervor. Die Zahl der Abmeldungen überstieg in der Landeshauptstadt dabei im vergangenen Jahr im Monatsschnitt mit 124 die der Anmeldungen mit 117 – ein Trend, der für die meisten Kommunen im Land gilt. So übertraf die Zahl der Abmeldungen im Umland sowohl im Salzlandkreis mit 71 und im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit 61 Abmeldungen die der Anmeldungen mit 67 beziehungsweise 53 ebenfalls. Aus dem Rahmen fielen dabei die anderen beiden Nachbarlandkreise Magdeburgs. Sowohl das Jerichower Land mit 38 An- und 34 Abmeldungen als auch der Landkreis Börde mit 62 An- und 60 Abmeldungen gehören zu den vier Landkreisen, in denen gegen den Trend mehr Gewerbe an- als abgemeldet wurden.