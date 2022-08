Mehr Ehrungen für starke Frauen in Magdeburg

Verdienstvolle Magdeburgerinnen sollen unter anderem mit einer großer Ausstellung stärker gewürdigt werden. So sieht das Rathaus den Vorstoß.

Magdeburg - Verdienstvolle Frauen sollen in Magdeburg stärker gewürdigt werden. Von der Ratsfraktion Grüne/future! kommt jetzt der Vorschlag für eine großangelegte Aktion, in deren Rahmen zunächst Namen starker Frauen zusammengetragen werden sollen. Das Ganze soll unter anderem in einer Ausstellung münden. Die Pläne im Einzelnen.