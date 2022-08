Parkdruck in Stadtfeld-Ost Mehr Kontrollen sollen Falschparker in dem Magdeburger Stadtteil zurückhalten

Die Stadt will den Kontrolldruck im Hinblick auf Falschparker in Kreuzungsbereichen in Magdeburg-Stadtfeld verstärken. Hintergrund ist ein Antrag der Fraktion Grüne/future!, die sich um konkrete Maßnahmen für mehr Sicherheit bemüht.