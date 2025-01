Magdeburg. - Traditionell lädt die Volksstimme am Ende eines Jahres die Vorsitzenden der Fraktionen im Stadtrat zu Bilanz und Ausblick ein. In diesem Jahr haben wir uns entschieden, mit den im Stadtrat vertretenen Parteien ins Gespräch zu kommen. Im siebten Teil unserer Serie beantwortet Madeleine Linke von den Grünen, die im Stadtrat eine Fraktion mit Future! bilden, schriftlich die Fragen von Volksstimme-Redaktionsleiter Rainer Schweingel und Redakteurin Sabine Lindenau.

Transparenzhinweis: Die Fragen wurden noch vor dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gestellt und beantwortet.

Wie würden Sie aktuell die politische Zusammenarbeit im Stadtrat beschreiben? Unter den demokratischen Fraktionen findet eine sehr gute Kommunikation und ein reger Austausch statt. Anfängliche Bedenken über den Zusammenhalt im Rat wurden schnell ausgeräumt.

Im Haushalt klafft ein zweistelliges Millionen-Loch: Wo kann noch gespart werden? Bei der aktuellen Baustellensituation und Zustand der Brücken sollten wir eher in Sanierung und Instandhaltung investieren, statt Machbarkeitsstudien und Planungen für neue Straßen und Brücken z. B. über die Elbe in Auftrag zu geben.

Und was darf trotz Finanzkrise auf keinen Fall gestrichen werden? Gelder für soziale Einrichtungen, Kultur, kleine Vereine, Sicherheit und Umweltschutz. Eine weitere Kürzung in diesen Gebieten würde irreparablen gesellschaftlichen Schaden verursachen.

Die Intel-Ansiedlung, die 2025 beginnen sollte, verzögert sich um mindestens zwei Jahre: Glauben Sie noch dran und warum? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch egal, ob Intel nun final absagt oder die Großansiedlung 2026 doch kommt, brauchen wir einen Plan-B für den Eulenberg. Dieser muss Hochtechnologie beinhalten und keinen weiteren Logistikfokus.

Investoren entdecken Magdeburg für sich. Im Südosten sollen auf Industriebrachen Mega-Wohnquartiere entstehen. Welche Chancen bringt das für Magdeburg? Gerade für den Südosten der Stadt sind die Investitionen eine große Chance, attraktiver zu werden und sich in einem neuen Antlitz zu repräsentieren. Wo Menschen sind, kommen auch Infrastruktur, Kultur und urbanes Leben.

Was war Ihre schwierigste Entscheidung im vergangenen Jahr? Der Beschluss zum Hebesatz bei der Grundsteuer. Die Stadtkasse ist leer, aber in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die der Bürgerinnen und Bürger auch. Hier müssen wir auf eine Besserung der Lage hoffen.

Welcher Beschluss war der wichtigste 2024? Die Erstellung eines Schulwegsicherungskonzeptes war ein großer Schritt für die Sicherheit unserer Kinder und der Förderung ihrer Selbstständigkeit, da sie zukünftig alleine zur Schule gehen können.

Was hätten Sie besser gelöst für die Magdeburger? Ich hätte bessere und sicherere Infrastruktur für Fuß- und Radverkehr sowie eine Beschleunigung des ÖPNV noch weiter vorangetrieben. Denn eine Alternative zum Auto muss auch attraktiv, sicher und zuverlässig sein.

Was wollen Sie 2025 für die Magdeburger erreichen? Ich möchte sichere und grüne Rad- und Fußwege zu Schulen und Kitas in unserer Stadt. So ist, allein oder in Begleitung, ein stressfreies Ankommen in den Einrichtungen oder zu Hause gewährleistet.

Was nehmen Sie sich persönlich für 2025 vor? Ich möchte weiter daran arbeiten, Mehrheiten für progressive Projekte im Bereich Mobilität, Wohnen, Stadtgrün, Beteiligung, Sportstadt, Kultur und Stadtentwicklung zu organisieren.