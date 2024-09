Magdeburger Wohnungsunternehmen stehen vor großen, wenn Mieter die Kontrolle verlieren und sich Dreck und Fäkalien in der Wohnung türmen. Was sie in diesen Fällen tun können.

So wie dieses Zimmer sehen auch Wohnungen bei den Wohnungsunternehmen in Magdeburg aus. Auf den Schränken und auf dem Fußboden stapelt sich der Müll.

Magdeburg - Müll, wohin man sieht, Kleidung, Kisten turmhoch aufgestapelt, Batterien von leeren Flaschen, Tageslicht dringt kaum in den Raum. Im Bad dreckige Lappen, gebrauchtes Toilettenpapier in der Badewanne – das sind Bilder von verwahrlosten Wohnungen, wie sie in den Medien zu finden sind. Und auch in Magdeburg.