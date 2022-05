Millionenprojekt: Neubau mit Elbblick entsteht im beliebten Magdeburger Stadtteil Buckau

In dieser Woche sind die bauvorbereitenden Maßnahmen in der Straße An der Buckauer Fähre angelaufen.

Magdeburg - In die Millionenprojekte, die in verschiedenen Bereichen des Stadtteils derzeit umgesetzt werden, wird sich der Neubau an der Ecke Schönebecker Straße/An der Buckauer Fähre einreihen. Derzeit werden bauvorbereitende Maßnahmen an dem Grundstück umgesetzt, schweres Gerät ist im Einsatz, Absperrungen stehen.