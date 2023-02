Magdeburg- Die angehende Pastorin, Kira Geiss, ist im Finale der Wahl zur Miss Germany 2023 eine der jüngsten Teilnehmerinnen. Die Wahl soll am 4. März in der Europa-Park Arena in Rust stattfinden.

Der Einzug ins Finale habe sie überrascht: "Gerade nach dieser intensiven Woche im Personality Camp, welches ich mit 20 krassen Powerfrauen verbringen durfte, weiß ich auch, was die anderen Kandidatinnen zu bieten haben. Vor allem aber, wie relevant jedes einzelne Thema der Kandidatinnen ist", erzählt sie.

Doch wichtiger als der Titel sei ihr noch etwas anderes. Denn nicht sie selbst, sondern ihre Vision stünde im Vordergrund: die Jugendarbeit.

Die 20-jährige Magdeburgerin erklärt, warum es nicht wichtig ist, ob am Ende sie die Gewinnerin des Schönheitswettbewerbes ist: "Was ich in meinem persönlichen Leben erlebt habe, möchte ich auch anderen jungen Menschen ermöglichen! Für mich ist ganz klar, dass egal was ich mache, der Fokus immer auf der Jugendarbeit liegen wird."

Und sie fügt hinzu: "Ich könnte mir gut vorstellen, selbst einmal eine Jugendgemeinde, wie ich es mit zwei tollen Frauen in Magdeburg machen durfte, zu gründen."