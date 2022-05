Mit dem Drachenboot von Magdeburg nach Florida

Das „Beast Boat“ beim Training für die WM an der Ausfahrt des Sülzehafens in Magdeburg.

Magdeburg - Eine Art Hidden Champion, ein heimlicher Sieger, ist Magdeburg auch abseits von Handball, olympischem Wassersport und Fußball. Beim Drachenboot setzen Teams aus der Elbestadt Maßstäbe. Dieses Jahr setzen die Sportler der Teams des „Beasty Boats“ erneut an. Sie gehen im Juli bei den 13. Club-Weltmeisterschaften der Drachenbootfahrer in den USA an den Start. Ausgetragen werden die Wettkämpfe vom 18. bis 24. Juli 2022 in Sarasota in Florida.