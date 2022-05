Mit dem Fahrrad Magdeburgs Festungsgeschichte entdecken

Magdeburg. - Neben Elbe- oder Börderadweg gibt es in Magdeburg noch einige weitere Routen, die Radtouristen erkunden können. Geht es nach der Ratsfraktion Grüne/Future! soll ein weiterer hinzukommen: der Festungsradweg. Diesen hat die Fraktion in der Septemberratssitzung auf den Tisch gebracht, der Antrag wurde zunächst in die Fachausschüsse überwiesen.