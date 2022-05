Mit diesem Film feiert das Magdeburger Oli-Kino seinen 85. Geburtstag

Das Oli-Kino in Magdeburg-Stadtfeld hat in 85 Jahren viel erlebt: Zerstörung im Krieg, Aus nach dem Mauerfall und Rettung durch einen Filmliebhaber. Nun wird mit einem besonderen Film gefeiert.

Das Oli-Kino in Magdeburg-Stadtfeld.

Magdeburg - Im Herbst 1936 öffnete das „OLi“ (Abkürzung für „Olvenstedter Lichtspiele“) in der damaligen Wilhelmstadt erstmals seine Pforten - mit 475 Sitzplätzen und der modernsten Technik seiner Zeit. In nur neun Monaten war das dreigeschossige Gebäude an der Olvenstedter Straße nach Plänen des Bauhaus-Architekten Carl Krayl errichtet worden. Die Fuhrunternehmerfamilie Dehne hatte ihm den Auftrag erteilt. Der Schriftzug „Dehnes Hof“ über der Hofeinfahrt erinnert heute noch daran.