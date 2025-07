Magdeburg. - Ein Blinder durfte in einem Magdeburger Hotel mit seinem Assistenzhund nicht in den Frühstücksraum. Ob es derlei Fälle öfter gibt und welche anderen Probleme Blinde und Sehbebinderte haben, fragte Volksstimme-Redakteur Ivar Lüthe Beraterin Susanne Templin von der „Blickpunkt Auge“-Beratungsstelle des Blinden- und Sehbehindertenverbands in Magdeburg.

Volksstimme: Sind Ihnen solche Fälle, in denen Blinden mit ihrem Blindenführhund oder Assistenzhund der Zutritt zu bestimmten Bereichen verwehrt wurde, bekannt? Passiert so etwas öfter?

Susanne Templin: Es gab schon Fälle, wo ein Blindenführhund nicht mit in die Arztpraxis oder in den Supermarkt durfte, dieses sind aber eher Ausnahmefälle. Außerdem ist es durch das Behindertengleichstellungsgesetz Paragraph 12e klar geregelt, das Assistenzhunden der Zutritt zu gewähren ist.

„Träger öffentlicher Gewalt sowie Eigentümer, Besitzer und Betreiber von beweglichen oder unbeweglichen Anlagen und Einrichtungen dürfen Menschen mit Behinderungen in Begleitung durch ihren Assistenzhund den Zutritt zu ihren typischerweise für den allgemeinen Publikums- und Benutzungsverkehr zugänglichen Anlagen und Einrichtungen nicht wegen der Begleitung durch ihren Assistenzhund verweigern, soweit nicht der Zutritt mit Assistenzhund eine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen würde.“

Susanne Templin von der „Blickpunkt Auge“-Beratungsstelle des Blinden- und Sehbehindertenverbands in Magdeburg. Foto: privat

Mit welchen Problemen haben Ihrer Erfahrung nach Blinde und Sehbehinderte in Magdeburg am meisten zu kämpfen?

In unserer Beratungsarbeit gibt es gehäuft Probleme, wenn es um die Anerkennung einer Schwerbehinderung beziehungsweise auch die Anerkennung von Sehbehinderung/ Blindheit geht. Sicherlich gibt es auch im Alltag die ein oder andere Barriere, aber da denke ich, sind wir auf einem guten Weg, diese abzubauen.

Was raten Sie Betroffenen beziehungsweise wo können Betroffene bei Problemen Hilfe finden?

Erst einmal selbst das persönliche Gespräch suchen und Aufklärung leisten. Ansonsten kann man sich gern an unsere Beratungsstelle des Blinden- und Sehbehindertenverbandes wenden oder auch an die Behindertenbeauftragten der Stadt beziehungsweise des Landes, sowie an viele andere Anlaufstellen in Magdeburg, wo man Unterstützung findet.