Mit Handschellen in den Hafen der Ehe: Für den schönsten Tag in ihrem Leben lassen sich Magdeburger Brautpaare, Freunde und Familie gern etwas Besonderes einfallen. Auch Arbeitkollegen zeigen sich einfallsreich. Da werden die frisch Vermählten schon mal in Handschellen abgeführt oder die Konfettikanone abgefeuert.

