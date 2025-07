Eitel Emrich ist blind und auf einen Assistenzhund angewiesen. Bei einem Hotelaufenthalt in Magdeburg machte er eine unschöne Erfahrung: Mit seinem Führhund durfte er nicht in den Frühstücksraum.

„Mit Hund kommen Sie nicht rein“: Blinder Hotelgast darf in Magdeburg nicht zum Frühstück

Magdeburg. - Diesen Besuch in Magdeburg wird Eitel Emrich (61) nicht so schnell vergessen: Für ein paar Tage hatte er ein Hotelzimmer samt Frühstück gebucht. Doch als er mit seinem Blindenführhund Fox in den Frühstücksraum wollte, wurde er abgewiesen. Mit Hund dürfe er nicht rein. Die ganze Geschichte.