Bei einem Messerangriff in einem Imbiss in Magdeburg ist ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Nun hat das Gericht drei Männer dafür verurteilt.

Am 22. März 2023 war es in einem Imbiss am Hasselbachplatz zu einer Messerstecherei gekommen, bei der ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden war. Drei Männer mussten sich vor Gericht verantworten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Im Prozess um eine Messerstecherei in einem Imbiss am Hasselbachplatz in Magdeburg wurde am Donnerstag, 9. November, das Urteil gefällt.