Mit dem Elektro-Roller bald auch in Magdeburg unterwegs?

Magdeburg - Seit November können in Staßfurt Elektro-Roller von „Bolt“ ausgeliehen werden. In größeren Städten Deutschlands gehören sie bereits seit 2019 zum Stadtbild, wie etwa in München, Berlin und oder Hamburg. In der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts gibt es bisher noch keine E-Roller zum Ausleihen von gewerblichen Anbietern. Dabei berichtete die Volksstimme bereits 2020 über mögliche interessierte Firmen. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen.