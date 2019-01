Kinder bestaunten auf den Modellbahntagen in Brandenburg im Oktober 2018 die Magdeburger Anlage „Lummerland“, die am Wochenende bei der Ausstellung der Cracauer Modellbahnfreunde unter anderem zu sehen sein wird. Foto: Klaus Kosch

Die Schau der Cracauer Modellbahnfreunde füllt inzwischen eine Messehalle in Magdeburg. Am Wochenende ist es wieder so weit.

Magdeburg l Zur Jubiläumsausstellung der Cracauer Modellbahnfreunde Magdeburg e. V. kamen vor einem Jahr rund 3350 Besucher in die Messehalle 3 am Elbauenpark. Zur 21. Auflage am kommenden Wochenende (2./3. Februar 2019) hoffen die Vereinsmitstreiter auf eine ähnlich große Resonanz an gleicher Stelle. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für das „Schaulaufen der Minibahnen“, das vor wenigen Jahren noch in der Schulsporthalle am Pechauer Platz ausgetragen wurde.

Doch die Begeisterung für den Modellbau ist ungebrochen und füllt bei der traditionellen Schau inzwischen eine ganze Messehalle am Elbauenpark. Das wissen die Cracauer Modellbahnfreunde nur zu gut und sie wollen ihre Begeisterung mit allen Freunden der Miniaturwelten teilen.

Ausstellung für die ganze Familie

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Familie. Während die Kleinsten mit Jim Knopf und Lokomotivführer Lukas auf der Spielanlage „Lummerland“ auf Entdeckungsreise gehen oder auf der Kinderbahn mitfahren können, dürfen die größeren Kinder an der Rangieranlage knifflige Rangiervorgänge lösen. In der Bastelecke können Häuser und andere Modelle unter Anleitung zusammengebaut werden. „Selbstverständlich kann das Ergebnis dann mitgenommen werden“, verspricht Klaus Kosch von den Cracauer Modellbahnfreunden.

Die Modellbahn „Lummerland“ dürfte eines der Highlights der Schau 2019 werden. Mit dem Start des Kinofilms „Jim Knopf und der Lokomotivführer Lukas“ hatte eine bekannte Modellbahnfirma Anfang 2018 die Lokomotive „Emma“ und einige Gleise als Startset heraus gegeben. Dazu gab es noch einen Spielteppich und die Insel Lummerland als 3-D-Kartonmodell. Mit Pappfiguren der Leinwandhelden, einem Piratenschiff von Lego und einigem Zubehör entstand beim Cracauer Verein eine Spielkulisse für die Fantasie der Kinder.

Lokomotive per Infrarot steuern

Und das Konzept ging offenbar auf. „Ob in Brandenburg, Suhl oder im City Carré Magdeburg war diese Spielanlage immer dicht umlagert. Nicht nur von Kindern“, so berichtet Klaus Kosch. Die Kinder können die Lokomotive übrigens selbst per Infrarot steuern, berichtet er. Die Anlage steht während der Ausstellung auf Standplatz 34, direkt neben der Bastelecke, der Rangieranlage und der Kinderbahn zum Mitfahren.

Zur Ausstellung am Sonnabend und Sonntag werden den Besuchern auf 1600 Quadratmetern Ausstellungsfläche 20 Modellbahnanlagen der Cracauer Modellbauer und von befreundeten Vereinen – von der Spurweite Z bis hin zur Gartenbahn – präsentiert. Neben bekannten Modellbahnhändlern aus der Region bieten auch einige Händler aus Sachsen und Tschechien ein großes Angebot von neuen und gebrauchten Modellbahnartikeln an.

Kindheitstraum erfüllen

„Durch die Vielfalt gerade von kleinen Anlagen und Dioramen können unsere Besucher sehen, dass sich auch auf kleinem Raum jeder seinen (Kindheits-)Traum erfüllen kann“, glaubt Kosch. Bei Fragen zum Bau und zur Gestaltung einer eigenen Anlage geben die Mitglieder des Vereins und die anderen Aussteller gern Auskunft, so sagt er.