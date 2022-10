Polizei Totschlag in Magdeburg? Neue exklusive Infos kommen ans Licht

Was ist am Freitag, 30. September, in einem Plattenbau im Magdeburger Stadtteil Brückfeld geschehen? Ein Mann wurde blutüberströmt gefunden. Anschließend wurden zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Nun gibt es weitere Details zu Tat.