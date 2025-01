Josefine H. aus Aschersleben ist im Jahr 2021 von ihrem Ex-Freund Jonas K. getötet worden. Dieser wurde wegen Mordes verurteilt. Aktuell muss sich ein mutmaßlicher Mittäter vor Gericht verantworten. Wie der aktuelle Stand in dem Fall ist.

Mord an 14-Jähriger: Prozess um möglichen Mittäter – Wann das Urteil kommt

Die Trauer in Aschersleben nach dem Mord an Josefine H. war groß.

Aschersleben/Magdeburg. - Am 10. November 2021 ist die Leiche von Josefine H. bei einem Garagenkomplex in Aschersleben gefunden worden. Schnell war klar: Ihr Ex-Freund Jonas K. war der Täter. Für die Tat wurde der zur Tatzeit 14-Jährige vom Landgericht Magdeburg wegen Mordes im Jahr 2022 rechtskräftig zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Aktuell muss sich ein Kumpel von Jonas K. und mutmaßlicher Mittäter wegen der möglichen Beihilfe zum Mord vor dem Magdeburger Landgericht verantworten.

Mord an Josefine H. aus Aschersleben: Mutmaßlicher Mittäter Sascha R. vor Gericht

"Dem Gehilfen wird nun vorgeworfen, den Haupttäter bei dessen Plan, die Ex-Freundin zu töten, bestärkt zu haben. Zudem soll der jetzige Angeklagte bei der Planung der Tat mitgewirkt und bei der Tatdurchführung geholfen haben", so Gerichtspressesprecher Christian Löffler im Jahr 2024.

Da der Angeklagte zum Tatzeitpunkt und auch noch 2024 minderjährig war, findet die gesamte Hauptverhandlung nicht öffentlich statt. Der Prozess begann Mitte Oktober 2024. Zehn Verhandlungstage waren bis Mitte Dezember 2024 angesetzt. Nun sind laut Löffler jedoch noch zwei Termine im Januar 2025 geplant. Ende Januar ist womöglich mit einem Urteil zu rechnen.

Sascha R., der zur Tatzeit wie Haupttäter Jonas K. 14 Jahre alt war, drohen im Fall einer Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord drei bis zehn Jahre Jugendstrafe.

Nach Informationen der Redaktion geriet der mögliche Mitwisser schnell ins Visier der Ermittler. Sascha R. habe "Schmiere" während der Tat gestanden und soll das Handy der Getöteten entsorgt haben. Auch die mögliche Hilfe beim Beseitigen der Leiche steht nach Redaktions-Recherchen im Raum.

Sascha R. soll eng mit Jonas K. befreundet gewesen sein. Beide seien auf die gleiche Schule gegangen. "Jetzt nervt sie nicht mehr", hatte Jonas K. in einer WhatsApp-Nachricht an den jetzt angeklagten Sascha R. geschrieben, so die Bild. Die Nachricht habe er direkt nach dem Mord verschickt, heißt es.

Laut Anklage soll Sascha R. bereits in die Tatplanung eingeweiht gewesen sein. Jonas K. habe seinem Freund Sascha R. anvertraut, dass er das Opfer misshandeln will, so die Bild weiter.

Mord an Josefine H. aus Aschersleben: Was war passiert?

Anfang November 2021 war Josefine H. aus Aschersleben von ihrem Ex-Freund Jonas K. ermordet worden. Es sollen eine Vielzahl an Messerstichen im Nacken, Brust- und Gesichtsbereich der Leiche gefunden worden sein. Der Angeklagte wurde im August 2022 wegen Mordes in einem nicht öffentlichen Prozess zu neuneinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Die Kammer blieb damit knapp unter der möglichen Höchststrafe.

Die Staatsanwaltschaft hatte in der Anklage niedere Beweggründe als Mordmerkmal genannt. Dies hat sich angesichts des Urteils offensichtlich im Rahmen der Hauptverhandlung auch so bestätigt. Die maximale Jugendstrafe ist mit bis zu zehn Jahren Haft vorgesehen. Ein erwachsener Straftäter hätte bei Mord mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen müssen.