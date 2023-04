Bleibt der Müll in Magdeburg über Ostern liegen? Das kündigt die Stadt an

Magdeburg (vs) - Die Müllabfuhr im gesamten Stadtgebiet muss vom 7. bis 14. April auf den jeweils folgenden Tag gelegt werden. Grund dafür sind die Osterfeiertage, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Wertstoffhöfe der Stadt haben am Karsamstag zu den üblichen Zeiten geöffnet. In der Annahmestelle in der Sandbreite ist es am Karsamstag von 8.00 Uhr bis 14 Uhr ausschließlich möglich, Grünabfälle zu entsorgen.

Weiterhin bittet die Städtische Abfallwirtschaftsbetriebe darum, die Stellplätze und Zufahrten zu den Abfallbehältern freizuhalten.