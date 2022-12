Müll und Mobbing sind Thema in preisgekrönter Schülerzeitung

Umwelt, Mobbing und Beziehungen sind nur einige der Themen, über die in der Magdeburger Schülerzeitung „Grenz“ geschrieben wird. Welche Auszeichnung die Schüler dafür erhielten.

Magdeburg - Wie trennt man richtig Müll? Was sind die coolsten Sprüche? Und wie überrede ich meine Eltern zu einem Haustier? Diese vielen Fragen werden in der Sommerausgabe der Schülerzeitung „Grenz“ thematisiert. Für die bunte Themen-Mischung haben die Schüler eine Auszeichnung für Nachwuchsjournalisten in Sachsen-Anhalt erhalten.