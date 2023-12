Musik und Kunst Schwerer Start für das Magdeburger Kulturkollektiv

Vor einem Jahr übernahm der Verein Kulturkollektiv den Kiez-Treff in der Arndtstraße in Magdeburg. Mit vielen Plänen starteten die neuen Besitzer in das Alltagsgeschäft. Doch der Neubeginn gestaltete sich anfangs schwieriger als gedacht.