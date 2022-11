Magdeburg (vs) - Ab 1. August 2023 soll es ein 9-Euro-Ticket für Schüler in Magdeburg geben. Das hat der Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen, um insbesondere Familien zu entlasten.

Demnach können fast 17.000 Magdeburgs Schüler ab August den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Landeshauptstadt zum monatlichen Preis von 9 Euro nutzen. Das Nahverkehrsticket soll im Stadtgebiet auch außerhalb der Schulzeiten, an Wochenenden und in den Ferien genutzt werden können, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Alle bisherigen rund 8.650 Anspruchsberechtigten eine Schülerjahreskarte sollen außerdem das Ticket kostenfrei erhalten.

Bis 18 Jahre profitieren Schüler in Magdeburg

Anspruchsberechtigt sollen ab 1. August 2023 alle Schüler vom 1. bis zum 13. Schuljahrgang sowie Berufsschülerinnen und Schüler ohne Ausbildungsvergütung sein, die ihren Wohnsitz in Magdeburg haben und eine Magdeburger Schule besuchen. Ebenfalls anspruchsberechtigt sollen außerdem auch Kinder bis 18 Jahren sein, die ihren Wohnsitz in Magdeburg haben, über kein eigenes Einkommen verfügen und begründet keine Schule besuchen sowie Magdeburger Schülerinnen und Schüler, die auf Grund einer körperlichen oder geistigen Behinderung im freigestellten Schülerverkehr (Schülerspezialverkehr) zur Schule fahren.

Voraussichtlich ab Mai 2023 soll das Ticket einfach beim MVB bestellt werden können. Für nähere Details bittet das Nahverkehrsunternehmen allerdings um Geduld.