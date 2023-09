Die Magdeburger Verkehrsbetriebe haben für das Jahr 2024 umfangreiche Bauarbeiten am Straßenbahngleiskreuz am Magdeburger Hasselbachplatz angekündigt. Davon betroffen sein sollen bis zu sechs Straßenbahnlinien.

In Magdeburg soll es 2024 zu umfangreichen Bauarbeiten der Verkehrsbetriebe am Hasselbachplatz kommen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Im kommenden Jahr müssen sich zahlreiche Straßenbahn-Pendler in Magdeburg auf Einschränkungen einstellen. Dies geht aus einer Mitteilung der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) hervor.

Demnach wollen die Verkehrsbetriebe 2024 das alte Gleiskreuz Hasselbachplatz nach 28 Jahren Dauernutzung grundlegend erneuern. Da sich an diesem Verkehrsknotenpunkt bis zu sechs Straßenbahnlinien treffen, kann dies für zahlreiche Verkehrsteilnehmer zu Behinderungen führen.

Die Schienen der Straßenbahn am Hassel müssen bald erneuert werden. (Kamera: Martin Rieß, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Daneben wollen die Stadtwerke offenbar die Bauzeit, um einen Kanal zu erneuern, der unterhalb des Platzes liegt.

Für Anwohner und Gewerbetreibende bieten die MVB am Mittwoch, 27. September, von 18 Uhr bis 20 Uhr in der Hauptverwaltung der MVB in der Otto-von-Guericke-Straße 25 Informationen zu den bevorstehenden Bauarbeiten an, heißt es in der Mitteilung weiter.