Gleisbauarbeiten in Magdeburg-Stadtfeld: N6 wird umgeleitet - Straßenbahnen fahren unverändert

Die N6 der MVB wird aufgrund von Gleisbauarbeiten in Magdeburg umgeleitet.

Magdeburg (vs) - Aufgrund von Gleisbauarbeiten wird die N6 der Magdeburger Verkehrsbetriebe ab dem 28. August umgeleitet. Auf der Olvenstedter Straße werden auf dem Abschnitt zwischen Schillerstraße und Wilhelmstädter Platz die Schienen ausgetauscht. Während die Straßenbahnen die Baustelle passieren können, muss der Bereich für den Autoverkehr und so auch für Busse gesperrt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Folgende Linienänderung gilt von Montag, 28. August, bis voraussichtlich Freitag, 10. November: Die Nachtbuslinie N6 fährt in Richtung Olvenstedt nicht über die Ebendorfer Straße und Olvenstedter Straße, sondern wie die Buslinie 73 über die Stormstraße zum Olvenstedter Platz.

In Richtung Alter Markt fährt sie ebenfalls wie die Buslinie 73 über die Friesenstraße. Die Haltestelle Wilhelmstädter Platz muss entfallen. Es werden alle Haltestellen auf der Umleitungsstrecke bedient. Die MVB bittet Anwohner für eventuell entstehende Lärmbelästigungen, auch während der Nacht, um Verständnis, heißt es am Ende der Pressemitteilung.