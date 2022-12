Magdeburger Bushalt wird nach Online-Voting offiziell umbenannt

Bereits im Frühjahr 2022 haben Magdeburger über den neuen Namen einer Bushaltestelle in Olvenstedt abgestimmt. Nun hängt das neue Schild. Wie sie jetzt heißt und wie der Prozess ablief.

Magdeburg - Was seit Frühjahr dieses Jahres beschlossen und verkündet wurde, ist nun Realität geworden: Die ehemalige Bushaltestelle in Magdeburg „Schule Alt-Olvenstedt“ wurde vergangene Woche offiziell umbenannt. So lief der Prozess ab.