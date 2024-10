Haushaltsloch in Magdeburg: Zweifel an Millionenzuschuss für die MVB

Magdeburg. - Vor zehn Jahren waren es noch 16,4 Millionen Euro, die die Landeshauptstadt in die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) stecken mussten. In diesem Jahr sind es bereits rund 56,5 Millionen, in vier Jahren gar 85,2 Millionen. Der ÖPNV ist Daseinsvorsorge, aber auch ein Zuschussgeschäft. Die Stadt will nun ein externes Beratungsunternehmen beauftragen, das die Zahlen genauer unter die Lupe nehmen und nach Einsparpotenzialen suchen soll. Dagegen regt sich Widerstand.