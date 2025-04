Magdeburg - Die Ecke Berliner Chaussee/Herrenkrugstraße in Magdeburg ist ein belebter Ort im Osten der Stadt. Neben der bekannten Gastronomie „Käseglocke“ zieht auch der gleichnamige angrenzende Spielplatz, der 2021 errichtet wurde, Familien an. Insbesondere in den warmen Monaten wurden dort nicht nur die Spielgeräte zum toben, sondern auch die angrenzende Wiese östlich des Platzes gerne zum Verweilen und Entspannen genutzt. Doch diesen Freiraum wird es in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr geben.

