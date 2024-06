Magdeburg. - Eine Ära geht zu Ende. Mit Reinhard Stern verabschiedet sich der letzte Stadtrat, der 1990 von Beginn an in dem Gremium mitgewirkt hat. Nach 34 Jahren zog der CDU-Mann Bilanz. Als er für seine letzte Rede ans Pult im Ratssaal trat, wirkte er bewegt. Die mehr als drei Jahrzehnte durchgängiger ehrenamtlicher Arbeit im Stadtrat sind nicht spurlos an dem 72-Jährigen vorübergegangen. In seiner kurzweiligen Rede blickte er auf die Scherben der 1990er-Jahre, aber auch auf Sternstunden, die in den folgenden Jahrzehnten folgten, zurück.

Harte Anfangsjahre

Als im Herbst 1989 Magdeburger zu Gebeten im Dom und zu friedlichen Demonstrationen zusammenkamen, war auch Stern dabei. „Dann bin ich irgendwie reingerutscht in die Kommunalpolitik“, meinte er. Bis dahin sei er nie Mitglied einer Partei gewesen. Doch als er mit Ende 30 gebeten worden sei, im Bürgerkomitee mitzuarbeiten, habe er nicht lange überlegt. Dieses Komitee sei eine Art Ausschuss gegen Amtsmissbrauch und Privilegien gewesen. Kurze Zeit später, 1990, kandidierte Stern dann bei den Kommunalwahlen. „Damals waren wir 150 Stadtverordnete in dem Gremium.“ Es sei nicht einfach gewesen, mit so vielen Menschen Lösungen zu finden. Seitdem ist der Christdemokrat ununterbrochen im Stadtrat, zog bei sieben Wahlen hintereinander ein.

Die schwierigste, zugleich aber spannendste Phase seien die 1990er-Jahre gewesen. „Als das Rückgrat der Wirtschaft zusammengebrochen ist, das hat mich besonders bewegt.“ Plötzlich sei die Schwermaschinenbauindustrie, für die Magdeburg bekannt war, in sich zusammengefallen. Was folgte, seien enorme Bevölkerungsverluste gewesen. Stern sprach davon, dass Olvenstedt die Hälfte seiner Einwohner verlor. Deshalb sei für ihn auch das Thema Stadtumbau so wichtig gewesen. Wenn er heute durch Magdeburg gehe, könne er die Ergebnisse einstiger Beschlüsse sehen.

Der Blick nach vorn

Zu den Erfolgen zählt der CDU-Stadtrat auch die Umwandlung des einstigen Militärstützpunktes im Zuge der Bundesgartenschau 1999 zum Elbauenpark, die Gründung der Städtischen Werke und den Bau des Müllheizkraftwerkes. Letzterer habe für endlose Debatten im Stadtrat gesorgt. Heute sei das Werk wichtiger denn je.

„Ich bin überzeugt, dass Magdeburg eine sehr gute Entwicklung nehmen wird. Intel wird uns noch viel Kraft kosten, aber es lohnt sich.“ Die weitere Entwicklung des Südostens verfolge er auch gern, so Stern, der dem neuen Rat weise, nachhaltige, ideologiefreie und zukunftsweisende Entscheidungen wünscht. Ein Zitat von John F. Kennedy hat er abgewandelt und richtete es an alle: „Frage nicht, was deine Stadt für dich tun kann, sondern frage, was du für deine Stadt tun kannst. Es war mir eine Ehre.“