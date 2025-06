Nach „7 vs. Wild“-Ausstieg: Was Fritz Meinecke aus Magdeburg künftig macht

Der Magdeburger Fritz Meinecke ist Experte für das Überleben in der Wildnis. Aus seinem Survival-Format "7 vs. Wild" steigt er nun jedoch aus.

Magdeburg. - Bereits am 4. Juni kündigte die Survival-Show „7 vs. Wild“ ihre fünfte Staffel an. Dieses Mal verschlägt es die Kandidaten in den Regenwald des Amazonas. Nicht mehr mit dabei ist Fritz Meinecke – der Magdeburger steigt aus seinem eigenen Format aus.