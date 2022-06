Nach Corona-Einschränkungen: Volles Programm für Magdeburg am Wochenende

Zahlreiche Veranstaltungen machen das Wochenende in Magdeburg bunt. Musik, Literatur, Musik, Wissen – das Feld ist weit, das sich hier bietet.

Unter dem Titel ?Utop 89 ... und wer kümmert sich jetzt um die Fische?? bietet das Theater Magdeburg ein Programm beim Spaziergang durch die Stadt ab dem Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Die Schauspieler sind dabei auf Spurensuche und entwickeln ein Gedankenspiel des Augenblicks: Was wäre, wenn die Stadt heute ein, zwei, viele Utopien aus der Wendezeit noch leben würde? Beginn der zweistündigen Rundgänge ist morgen um 14, 15 und 16 Uhr. Karten gibt es unter Telefon 0391/40 490 490 und www.theater-magdeburg.de.

Magdeburg - Seit dem vergangenen Jahr waren Kunst und Kultur in Magdeburg durch die Corona-Einschränkungen ausgebremst worden. Doch mit steigenden Impfzahlen hat sich die Situation so weit entspannt, dass an diesem Frühherbstwochenende Kunst und Kultur gerade zu explodieren scheinen. Es gibt Konzerte, Lesungen, Führungen Vorträge – sogar zwei Festivals stehen auf dem Programm. Hier ein Überblick über eine Auswahl.