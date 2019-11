Polizisten haben in Magdeburg ein Fahrrad sichergestellt, welches vermutlich gestohlen worden war. Jetzt wird der Eigentümer gesucht.

Magdeburg l Bereits am 21. November 2019 sind Polizisten während einer Streife in der Bahnhofstraße in Magdeburg auf einen 25-Jährigen getroffen, der ein Fahrrad bei sich hatte.

Bei der Durchsuchung des Magdeburgers wurden diverse Werkzeuge gefunden und sichergestellt. Da der 25-Jährige keinen Eigentumsnachweis für das hochwertige Fahrrad erbringen konnte und nicht auszuschließen war, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt, wurde das Mountainbike der Marke „Bulls“ sichergestellt.

Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer des abgebildeten Fahrrades. Hinweisgeber werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.