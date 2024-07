Die Bauarbeiten in der Kritzmannstraße für die neue Straßenbahnstrecke im Neustädter Feld in Magdeburg sind abgeschlossen. Ab Montag fahren die Busse 69 und N7 wieder über die Straße und bedienen zwei neue Haltestellen.

Magdeburg/DUR. - Die Bauarbeiten in der Kritzmannstraße für die neue Straßenbahnstrecke im Neustädter Feld in Magdeburg sind nach drei Jahren abgeschlossen. Das teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) am Freitag mit.

Demnach fahren die Busse 69 und N7 ab Montag, 29. Juli, wieder in beide Richtungen über die Straße und bedienen die neu gebauten barrierefreien Haltestellen "Am Stadtblick" und "Hermann-Bruse-Platz".

Die Bauarbeiten dauerten genau drei Jahre. Zwischen der Kreuzung Mittagstraße und dem Hermann-Bruse-Platz wurden Gleise für die neue Straßenbahnlinie durch das Neustädter Feld verlegt. Dabei wurde die gesamte Kritzmannstraße modernisiert und neu angelegt.

Die Straßenbahn wird laut MVB künftig in der Mitte der Straße fahren, für Autos wurden links und rechts der Gleise neue Fahrbahnen geschaffen. Darüber hinaus gebe es neue Fußwege und barrierefreie Übergänge, so die MVB.