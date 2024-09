Intel verschiebt den Baubeginn seiner geplanten Mega-Chip-Fabrik in Magdeburg um zwei Jahre. Das kann sich auf die Stadtentwicklung auswirken. So reagieren die Stadträte.

Intel will in Magdeburg bauen. Doch der Bau der Chipfabrik verzögert sich erneut.

Magdeburg. - Kommt Intel oder nicht? Nach dem vielen Hin und Her in den zurückliegenden Monaten und den finanziellen Problemen des US-Unternehmens steht nun fest: Der Baustart ist vorerst auf Eis gelegt. In zwei Jahren soll es wohl losgehen. Aufgeschoben oder doch aufgehoben? So reagieren die Fraktionen im Magdeburger Stadtrat.