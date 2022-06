Staatsschutz ermittelt Nach Nazi-Schmierereien: Rechte Aufkleber auf dem Campus der Hochschule in Magdeburg

Nach Nazi-Schmierereien in einem Wohnheim der Hochschule in Magdeburg sind auf dem Campus jetzt Aufkleber der rechten „Gegenuni“ aufgetaucht. Was die Hochschule zu den Vorfällen sagt.