Nach über zwei Jahren Sperrung in Magdeburg: Verkehrsbetriebe nennen Termin für Buckau-Freigabe

Die seit 2019 eingerichteten Sperrungen in Magdeburg-Buckau sollen bald ein Ende haben. Die Verkehrsbetriebe nennen den Termin zur Freigabe der Schönebecker Straße.

In der Ferienwoche wurden im neuen Gleisdreieck Schönebecker Straße/Warschauer Straße im Magdeburger Stadtteil Buckau Oberleitungen installiert.

Magdeburg - Seit dem Frühjahr 2019 kommt es in der Buckauer Hauptverkehrsachse zu Teil- und Komplettsperrungen, die wegen der Bauarbeiten am Gleisnetz nötig waren, wodurch der Stadtteil buchstäblich abgehängt wurde: Buckauer und Gewerbetreibende müssen Umwege zu ihren Wohnquartieren und Geschäften auf sich nehmen, ebenso Bewohner aus Südost. Pendler wurden über die Sandbreite gelotst – begleitet von viel Kritik etwa an erheblichen Einschränkungen, über kurzfristige Sperrungen und ausbleibende Informationen. Dies soll bald ein Ende haben - der Termin für die Freigabe steht.