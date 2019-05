Eigentlich sollte die von den Grünen im Stadtrat beantragte Stelle eines Nachtmanagers für den Hassel schon in diesem Monat besetzt werden. Foto: Karolin Aertel

Der Nachtmanager für den Hasselbachplatz in Magdeburg sollte in diesem Mai seine Arbeit aufnehmen. Das scheitert an Finanzen.

Magdeburg l Wann er kommen wird? Holger Platz ist realistisch. Wenn das Projekt Anfang 2020 gestartet werden könnte, sei er zufrieden, „früher wäre natürlich besser“, sagt Magdeburgs Ordnungsbeigeordneter im Volksstimme-Gespräch. Allerdings gibt es noch einige Hürden zu überwinden, bis der Nachtmanager am Hasselbachplatz seinen Job antreten kann. Eine Hürde ist die Finanzierung. Eigentlich sollte das Projekt „Nachtmanager“ durch Mittel aus dem Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ finanziert werden. Im Stadthaushalt 2019 sind dafür bereits 35 000 Euro eingeplant. Daraus wird nichts. Das Rathaus selbst hat die Förderfähigkeit des Projekts geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass ein Antrag sinnlos wäre, wie aus einer Informationsschrift für den Stadtrat hervorgeht. „Der Stadtrat und das Rathaus müssen jetzt entscheiden, ob das Projekt dennoch umgesetzt werden soll“, sagt Holger Platz. Wenn ja, müsste die Finanzierung auch für zwei oder drei Jahre beschlossen werden. „Nur für ein Jahr würde nichts bringen.“ Auch müsste die Finanzierungssumme genau bestimmt werden. Zwar soll der Nachtmanager keine Vollzeitstelle werden, aber zu den Lohnkosten kämen natürlich auch Kosten für Arbeitsmittel und Büro. Das Dezernat von Holger Platz will dazu umgehend eine Stadtratsvorlage erstellen. Darin soll auch aufgelistet werden, welche Aufgaben der Nachtmanager bekommen und was er für eine Qualifikation mitbringen sollte. Aufgabe: Image des Hassels verbessern Ein „Verwaltungsmensch“ soll der Nachtmanager nicht werden. Die Stelle soll bei der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH (MMKT) angesiedelt werden. Das sei sinnvoller, da der Nachtmanager in erster Linie keine Ordnungsaufgaben haben werde, sondern das Image des Hasselbachplatzes, das in den vergangenen Jahren arg ramponiert wurde, aufmöbeln soll. Veranstaltungen organisieren, Ansprechpartner für die Gastronomie sein, als Vermittler zur Verfügung stehen, dafür soll er in erster Linie zuständig sein. „Darum halten wir es für vernünftiger, dass die Stelle bei der MMKT eingerichtet wird“, sagt der Ordnungsbeigeordnete. Natürlich soll der Nachtmanager auch einen engen Kontakt zu den Ordnungsbehörden halten. Es gehe auch darum, etwas gegen das subjektive Unsicherheitsgefühl, das bereis viele Magdeburger gegenüber dem Hasselbachplatz haben, zu unternehmen. Mit den Gastronomen am Hassel stehe man in engem Kontakt. Die hatten die Einrichtung einer Nachtmanager-Stelle ausdrücklich begrüßt. Wann die Stelle konkret ausgeschrieben werden soll, hänge vom weiteren Verfahrensablauf im Rathaus ab. Bis Ende dieses Monats will Holger Platz eine Beratungsvorlage für die Magistratsrunde des Oberbürgermeisters vorlegen. Anschließend soll sie dann in einer der kommenden Stadtratssitzungen diskutiert werden. Wird die Beschlussvorlage dort angenommen, könne die Ausschreibung beginnen.

