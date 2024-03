Zum wiederholten Mal in wenigen Wochen wird in Sachsen-Anhalt der Nahverkehr bestreikt. Von Donnerstag bis Sonntag steht der ÖPNV auch in Magdeburg still. Jetzt die Schreckensnachricht für alle MVB-Kunden: Auch am Montag wird es zu Ausfällen kommen. Warum?

Nahverkehr in Magdeburg

Der Verdi-Streik im ÖPNV hat in Magdeburg noch Auswirkungen auf den nächsten Montag.

Magdeburg. - In Magdeburg wird es von Donnerstag bis Sonntag keinen regulären Straßenbahn- und Busverkehr der MVB geben. Einen Notfahrplan, um Kliniken und Krankenhäuser der Landeshauptstadt für Fahrgäste erreichbar zu machen, habe Verdi abgelehnt, teilten die MVB mit.

Zumindest Regionalbahnen, S-Bahnen und Regionalbusse von marego im Magdeburger Stadtgebiet seien vom Streik nicht betroffen.

Verdi-Streik in Magdeburg: Auswirkungen auf Montag

Allerdings: Der Streik werde zudem auch noch am Montag Auswirkungen auf den Fahrplan in Magdeburger haben, so die MVB. Grund dafür sei die Bestreikung der Werkstätten für volle vier Tage.

"Fahrgäste müssen sich auf vereinzelte Fahrtausfälle einstellen", heißt es in einer Pressemitteilung. So könnten gesetzlich vorgesehene Kontrollen und Revisionen der Straßenbahnen erst wieder am Montag ab 0 Uhr vorgenommen werden.

Bestreikung der Werkstätten Grund für Ausfälle am Montag in Magdeburg

"Die MVB geht davon aus, dass der Großteil der Straßenbahnflotte zum Beginn des Berufsverkehrs einsatzbereit sein wird. Allerdings werden in der Prognose circa acht Fahrzeuge nicht bis zur letzten planmäßigen Ausfahrt aus dem Betriebshof um 6 Uhr morgens fertig sein, sodass diese dann im Betrieb fehlen werden", heißt es weiter.

Gegen 10 Uhr sollen dann alle Bahnen wieder rollen. Die ausfallenden Fahrten sollen in der elektronischen Fahrplanauskunft (zum Beispiel die MVB-Website und die Smartphone-App Insa) gekennzeichnet werden.