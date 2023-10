Die Straßenbahnlinie 9 der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) kann aktuell in Richtung Neustädter See den Hauptbahnhof nicht anfahren. Grund ist eine schadhafte Stelle im Gleis. Die Reparatur läuft bereits. Auf für Autofahrer sorgt dies für Behinderungen.

Magdeburg/vs - Am Gleisdreieck Otto-von-Guericke-Straße / Hasselbachstraße in Magdeburg ist laut einer Pressemitteilung der MVB eine Schadstelle im Gleisbogen aufgetreten, die aktuell beseitigt wird. Die Straßenbahnlinie 9 kann daher in Fahrtrichtung Neustädter See nicht über den Hauptbahnhof fahren. In Fahrtrichtung Reform gibt es keine Änderungen.

Fahrgäste der Linie 9 in Richtung Neustädter See müssen entweder an der Haltestelle Verkehrsbetriebe aussteigen und den Hauptbahnhof fußläufig erreichen oder an der Haltestelle City Carré in die Linien 1, 4, 6 und 9 umsteigen, die zu den Haltestellen Hauptbahnhof Ost und Hauptbahnhof Nord fahren.

Für den Kfz-Verkehr gibt es ebenfalls Änderungen: Ein Abbiegen von der Otto-von-Guericke-Straße in Richtung Ernst-Reuter-Allee in die Hasselbachstraße ist nicht möglich. Zusätzlich kann man von der Hasselbachstraße in die Otto-von-Guericke-Straße nur in Richtung Hasselbachplatz abbiegen. Die Reparatur wird voraussichtlich mehrere Tage andauern