Die Straßenbahnlinie 9 der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) konnte in Richtung Neustädter See den Hauptbahnhof nicht anfahren. Nun gibt es Entwarnung.

Magdeburg/vs - Am Gleisdreieck Otto-von-Guericke-Straße / Hasselbachstraße in Magdeburg war laut einer Pressemitteilung der MVB eine Schadstelle im Gleisbogen aufgetreten. Die Straßenbahnlinie 9 konnte daher in Fahrtrichtung Neustädter See nicht über den Hauptbahnhof fahren.

Die Reparatur am Gleisbogen konnte am Freitag, 20. Oktober, abgeschlossen werden. Seit 13.30 Uhr fährt die Linie 9 wieder in beiden Richtungen über den Hauptbahnhof.

Auch die Einschränkungen für den Kfz-Verkehr entfallen nun.