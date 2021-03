Für viele Harz-Besucher gilt er als Geheimtipp. Doch zuletzt herrschte oft Ebbe im Blauen See.

Hüttenrode l Fast bis an die Kante des Tagebau-Restlochs steht das Wasser. „Das soll dieses Jahr möglichst lange so bleiben“, sagt Tilo Schwarz und lässt den Blick über den Blauen See schweifen, auf dem noch Eisschollen treiben. Dafür hat der Heimburger einen ehrgeizigen Plan entwickelt: Den im Peersgrund Richtung Rübeland entspringenden Bach über Rohre zum Naturwunder leiten, damit dieses dauerhaft frisches Nass erhält.



„Ich konnte den Zustand des Sees, den ich seit Ausflügen zu DDR-Zeiten kenne, nicht mehr mitansehen“, sagt der 66-Jährige. Das künstliche Gewässer, durch Karstquellen gespeist, sei in den vergangenen Jahren immer zeitiger trockengefallen. „Zunächst habe ich in der Corona-Pandemie begonnen, den Müll rund um die Grube einzusammeln“, erläutert Schwarz. Allein in der vergangenen Woche habe er drei große Plastiksäcke mit Hinterlassenschaften von Besuchern an den Ufern gefüllt und abtransportiert.



Der nun hohe Wasserstand sei reichlichen Schneefällen im Winter zu verdanken – und einer Leitung, die Schwarz von der Hochebene über dem Nordostufer über die steile Böschung bis in den See gelegt hat: „Das sind ein paar alte Feuerwehr-Schläuche, quasi als Erste-Hilfe-Aktion.“



Stadt prüft Vorschlag

Um die dauerhafte Wasser-Zufuhr über den Peersbach wolle er sich ebenfalls in Eigenregie kümmern. „Die Kosten würde ich übernehmen, ich warte nur auf eine Genehmigung.“ Einen entsprechenden Vorschlag habe er bereits bei der Blankenburger Stadtverwaltung als Eigentümerin des Blauen Sees eingereicht.



Seine Bitte werde in Rathaus der Blütenstadt geprüft, bestätigt Bennet Dörge. Wie der Verwaltungssprecher berichtet, stehe die Stadt „dem Grundanliegen positiv gegenüber“. Schließlich handele es sich beim Gewässer und seinem Umfeld an der Bundesstraße 27 um eines der touristischen und naturräumlichen Aushängeschilder Blankenburgs.



Deshalb sei die Stadtverwaltung „an einer Lösung des Wassermangels im Blauen See interessiert und unterstützt jede Initiative“, die sich dieses Ziel gesteckt habe. Derzeit werde laut Dörge „geklärt, welche wasser- und umweltrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssen“, damit Tilo Schwarz den Versuch einer Befüllung in Angriff nehmen kann.



Der Heimburger versichert, dass durch seine Pläne dem Kreislauf kein Wasser entzogen werde: „Es versickert in Spalten im Untergrund und läuft am Ende wie gehabt in die Bode.“ Dank der Frischwasser-Zufuhr und der Bewegung im See könne so zudem das Algenwachstum eingedämmt werden, das ihn regelmäßig während der wärmeren Jahreszeit grünlich verfärbt.



Verlust der Azurfärbung?

Doch es gibt Bedenken gegen den Eingriff: So sorgt sich Andreas Pawel um das markante kräftige Azurblau, in dem der See bislang regelmäßig nach der Schneeschmelze im zeitigen Frühjahr erstrahlte. Wie der Chef des Bergvereins zu Hüttenrode erläutert, hänge dieses Markenzeichen mit der Kalk-Übersättigung des Sees zusammen. „Dann wird nur der blaue Lichtanteil der Spektralfarben des Sonnenlichts zurückreflektiert.“ Dafür zwingend notwendig: Das Wasser müsse oberhalb versickern und durch die lockeren Böschungen des Ex-Steinbruchs diffundieren, um ausreichend Kalk aufzunehmen.



Der Berghauptmann befürchtet, dass das launische Naturwunder wegen der Direkteinspeisung nun nur schwach oder gar nicht blau schimmere. Dies sei „kein Anzeichen von drohenden Katastrophen“, sondern lediglich dem Eingriff in den natürlichen Wasserlauf geschuldet. Schwarz ist sich dieser Sorgen durchaus bewusst, wie er offen zugibt: „Da müssten wir im Notfall künstlich nachhelfen.“