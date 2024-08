Mit der symbolischen Schlüsselübergabe ist der Neubau der Polizeiinspektion an der Sternstraße eingeweiht worden. Auf dem Komplex der Landespolizei gehen die Arbeiten aber weiter. In gut vier Jahren sollen auch die denkmalgeschützten Gebäude saniert sein.

Magdeburg. - Im Treppenhaus riecht es noch nach frischer Farbe. Die Schreibtische und Stühle sind noch nicht in allen Büros besetzt, aber fast überall aufgebaut. Nach gut fünf Jahren Bauzeit ist am Montag das neue Dienstgebäude „A1“ der Polizeiinspektion (PI) Magdeburg an der Sternstraße feierlich seiner Bestimmung übergeben worden. Beim Rundgang durch das neue Haus zeigt sich mit Blick auf den Hof allerdings, dass an den Bestandsgebäuden noch viel zu tun ist.

„Es ist ein historischer Standort, der immer geprägt war von innerer Sicherheit.“ Architekt Michael Rommel erinnerte an die Zeiten, als an der Stelle die Trainkaserne und der Trainhof entstanden sind. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Inzwischen stehen die Bestandsgebäude mit ihrer militärischen Historie unter Denkmalschutz. Alt und neu an dem traditionsreichen Standort unter einen Hut zu bekommen und dabei die städtebauliche Strategie zu verfolgen, den inneren Hof frei zu lassen, sei das Ziel der Planungen gewesen, umriss Rommel.

Platz für 400 Mitarbeiter

„Es ist die erste Etappe, die wir jetzt beenden“, freute sich Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) darüber, dass der Neubau steht. Dieser hat rund 29,5 Millionen Euro gekostet und bietet eine Nutzungsfläche von rund 4.300 Quadratmetern. Das Objekt ist hauptsächlich mit Büros bestückt, es befinden sich aber auch Funktionsräume in dem fünfgeschossigen Haus. Rund 150 Kollgen von PI und Zentralen Diensten haben hier ihre Büros bezogen. Die Kapazität liege aber bei rund 400 Mitarbeitern, wie Tom-Oliver Langhans, Direktor der PI Magdeburg, erklärte. Sie würden nach und nach einziehen. Wenn in vier Jahren der gesamte Komplex saniert ist, liege die Kapazität an Mitarbeitern zwischen 1.400 und 1.700.

PI-Direktor Tom-Oliver Langhans und Udo Bolsdorf, Leiter Zentrale Dienste, erhalten symbolisch den Schlüssel von Tamara Zieschang und Michael Richter (v. l.). Sabine Lindenau

Schon jetzt könnte das Image der „Tropfsteinhöhle“ abgelegt werden, meinte die Ministerin. Auch die Zeiten des „schlechtesten Dienstgebäudes der Polizei in Deutschland“ würden der Vergangenheit angehören. Diesen unrühmlichen Titel hatte die Polizeigewerkschaft dem Gebäudekomplex bereits 2011 verpasst.

Die nächste Etappe ist die Eröffnung der Kantine in den historischen Mauern des einstigen Reitstalls. Sie soll noch im September für die Polizisten nutzbar sein. Und auch an den anderen Objekten wird gearbeitet. Sie werden fast nur ihre äußere Hülle behalten und innen komplett neu werden. Insgesamt lässt sich das Land das Ensemble rund 230 Millionen Euro kosten.

Eine Summe, die ein Land erst einmal stemmen müsste, wie Finanzminister Michael Richter (CDU) meinte. Er blickte zurück. 2014 habe es die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gegeben. Und die Frage, ob in der Innenstadt mit Einschränkungen wie dem Denkmalschutz oder irgendwo in der Fläche gebaut werden soll, wurde beantwortet. Mit einem klaren Bekenntnis zur Landeshauptstadt Magdeburg, für die hier ein wichtiger städtebaulicher Baustein gesetzt werden konnte. Denkmalschutz und Funktionalität seien hier zusammengebracht worden. Dabei seien sowohl Bauzeit als auch Kosten im Rahmen geblieben, was auch nicht immer selbstverständlich sei, so der Minister.

Die Polizisten, die ihre Büros schon bezogen haben, gewährten beim Rundgang gern Einblicke in ihre modernen Büros. Ein Zeichen, dass sie sich wohlfühlen.