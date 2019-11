Das Grundstück an der Julius-Bremer-Straße in Magdeburg gehört jetzt offiziell der Synagogengemeinde zu Magdeburg.

Magdeburg l In den Jahren 1938 und 1939 verlor die Stadt Magdeburg und die jüdische Gemeinde ihre Synagoge. Seit mittlerweile über 20 Jahren gibt es den Plan, ein neues Gotteshaus zu errichten. 2014 hatte die Synagogengemeinde schließlich einen Bauantrag gestellt. Fünf Jahre später steht es nun offiziell fest: Der Neubau der Synagoge kann beginnen.

Feierlich unterzeichneten Oberbrügermeister Lutz Trümper (SPD) und der Vorstandsvorsitzende der Synagogengemeinde Wadim Laiter am 5. November 2019 die Vertragsurkunde zur Übertragung des Grundstücks an der Julius-Bremer-Straße an die Gemeinde.

Wichtiger Tag für Magdeburg

„Dieser Tag ist wichtig für die Stadt, wichtig für die jüdische Gemeinde und wichtig für Sachsen-Anhalt“, begann Trümper seine Rede im Alten Rathaus. Zu diesem wichtigen Ereignis waren auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und weitere Vertreter der Landesregierung, der Stadtverwaltung und des Stadtrates erschienen.

Offiziell wurde die Schenkung des Grundstücks bereits am 25. Oktober 2019 notariell vollzogen.

Unstimmigkeiten über Neubau

In der Vergangenheit gab es immer wieder Unstimmigkeiten um den Neubau der Synagoge. Der erste Entwurf hatte ein Volumen von fünf bis sechs Millionen Euro. Jetzt gibt es den Entwurf eines günstigeren und kleineren Objekts. Diesen kenne Oberbürgermeister Trümper noch nicht im Detail, doch „das alte Bild und die Einpassung ins Grundstück sind natürlich Dinge, die man nicht ganz beliebig ändern kann.“

Auch die Finanzierung war immer wieder Gesprächsthema. Die geschätzten Baukosten liegen bei rund 2,92 Millionen Euro. Das Land Sachsen-Anhalt wird den Bau mit 2,8 Millionen Euro unterstützen. Der Rest wird durch den Förderverein „Neue Synagoge Magdeburg e.V.“ sowie Eigenmittel und Spenden finanziert.

Synagoge Magdeburg 2022 fertig

Sobald die Gemeinde die Baugenehmigung erhält, kann der Bau der neuen Synagoge beginnen. „So ein Bau wird sicherlich ein paar Jahre dauern“, erklärte Trümper. 2022 rechnet der Oberbürgermeister mit der Fertigstellung. Mit diesem Vertrag setzt Magdeburg ein klares Zeichen. Im Zuge dessen riefen Ministerpräsident Reiner Haseloff und Oberbürgermeister Trümper jeweils dazu auf, Akzeptanz und Toleranz zu zeigen. Denn: „Wir sind glücklich, dass es jüdisches Leben in Deutschland gibt“, so Ministerpräsident Haseloff.