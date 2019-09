Für das Seniorenheim an der Ecke Alt Salbke/Faulmannstraße in Magdeburg wurde Richtfest gefeiert. Im September 2020 soll es fertig sein.

Magdeburg l „Der Bau des neuen Seniorenheims ist auch ein Ausdruck der guten Entwicklung des Unternehmens, um das es vor Jahren noch Sorgen gab“, so Norbert Lendrich, Geschäftsführer des städtischen Unternehmens Wohnen und Pflegen Magdeburg (WUP). Vor zwei Jahren ist in Reform ein neues Seniorenheim vom städtischen Unternehmen errichtet worden, nun folgt der Acht-Millionen-Euro-Bau an der Ecke Faulmannstraße/Alt Salbke, zu dessen Richtfest am Mittwoch, 4. Septeber 2019, geladen wurde. Das Reformer Haus sei zwar „nicht das günstigste in der Stadt, aber es war binnen kurzer Zeit voll belegt und es besteht eine Warteliste. Das erwarten wir auch für das Salbker Seniorenheim“, blickte Norbert Lendrich voraus. Schon jetzt gibt es Interessenten.

81 Einzelzimmer umfasst der Neubau, der bereits im Jahr 2014 beschlossen worden war. Die Einweihung ist im September des kommenden Jahres geplant, so Bärbel Sondermann von WUP. Die Bauarbeiten liegen im Plan, die Kosten im Soll. Das Haus wird barrierefrei und mit Gemeinschaftsbereichen eingerichtet, die Bewohnerzimmer werden mit einem Internetanschluss versehen. Im Foyer wird jener Betonklotz integriert, der während des Richtfestes mit einem Kantholz versehen wurde (in das symbolisch der letzte Nagel geschlagen wurde) sowie den Handabdrücken der Kinder der Kita „Am Salbker See“, die das Fest musikalisch umrahmten.

Gehaltserhöhung und Umbaupläne

Mit dem Neubau wird nicht nur die Lücke im Bereich der bekannten Kreuzung im Stadtteil geschlossen, sondern auch jener weiße Fleck auf der Stadtkarte für Seniorenheime verschwinden, der bislang für Salbke stand. Mit dem Millionenbau werden zudem 50 Arbeitsplätze geschaffen.

Apropos WUP-Mitarbeiter: Für sie gab es in den vergangenen Tagen die Nachricht, dass ein Tarifvertrag aufgelegt wird und beispielsweise Pflegekräfte ab dem kommenden Jahr zehn Prozent mehr Gehalt erhalten. Auch für die Nachwuchskräfte– sprich Azubis – wird es eine Anhebung geben.

Parallel zu den Bauarbeiten treibt WUP die Planungen für die Einrichtungen im Bestand voran. So werde beispielsweise das Alten- und Pflegeheim „Peter Zinke“ in Sudenburg umgebaut. Der Dachstuhl soll ausgebaut werden, um das Angebot im Haus an der Hesekielstraße zu erweitern, ließ Norbert Lendrich wissen. Das Alten- und Pflegeheim „Budenberg“ in Buckau wird hingegen geschlossen.

Bei Wohnen und Pflegen Magdeburg handelt es sich um eine gemeinnützige Gesellschaft der Landeshauptstadt. Sie geht auf die 1885 gegründete Budenbergstiftung in Buckau zurück. Sieben Einrichtungen werden in Magdeburg derzeit vom Unternehmen betrieben, etwa 500 Mitarbeiter werden beschäftigt.